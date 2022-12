Update: Von Fähre verschwundener Mann wohlbehalten wieder aufgetaucht

Ein Mann ist am Mittwochmorgen von der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz verschwunden und hat eine große Suchaktion auf dem Bodensee ausgelöst. Bei Ankunft der Fähre in Konstanz war das Auto des Mannes noch da, er selbst aber nicht. Die Besatzung meldete ihn als vermisst.

Inzwischen hat die Polizei den Mann wohlbehalten bei Angehörigen gefunden, wie Polizeisprecher Oliver Weißflog am Abend mitteilte. Laut Polizeibericht war der 38-Jährige mit einem Mietfahrzeug in Meersburg auf die Fähre gefahren. Gegen 8.30 Uhr in Konstanz angekommen, ging er, wie erst später ermittelt werden konnte, offenbar zu Fuß von Bord und ließ sein Fahrzeug sowie persönliche Gegenstände einfach zurück, schreibt die Polizei. Als Grund für das Zurücklassen des Autos vermutet die Polizei eine akute psychische Ausnahmesituation.

25 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Wasserschutzpolizei haben am Mittwochvormittag den Bodensee zwischen Meersburg und Konstanz nach einem Mann abgesucht, der von der Fähre verschwunden ist. (Foto: Feuerwehr Konstanz)

Zahlreiche Einsatzkräfte haben den Tag über auf dem Wasser und an Land nach dem Mann gesucht. Am Vormittag hatten 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz, der DLRG und der Wasserschutzpolizei mit Booten eine Suchkette gebildet und die Fahrstrecke der Fähre vier Stunden lang mehrfach abgesucht, wie die Feuerwehr Konstanz berichtete. Suchhunde der DLRG hatten sie dabei unterstützt.

Gegen 16 Uhr ging dann laut Polizeibericht der entscheidende Hinweis einer Bekannten des 38-Jährigen ein, woraufhin die Ermittler ihn wohlbehalten antrafen.