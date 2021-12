„Man braucht ein waches Auge, kein Architekturstudium“: So sieht Fabian Müller das Bürgermeisteramt

Das ist der neue Schultes

Fabian Müller ist 35 Jahre alt und wurde am 21. Juni 2021 vom Gemeinderat zum Ersten Bürgermeister Friedrichshafens gewählt. Er trat sein Amt am 20. September an. Müller war zuletzt Geschäftsführer der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg und Referent für Gemeindewirtschaft, Energiewirtschaft, EU-Beihilfenrecht, Wasserwirtschaft und Wirtschaftspolitik beim Gemeindetag Baden-Württemberg. Der Gemeindetag ist der größte kommunale Landesverband in Baden-Württemberg.