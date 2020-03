Malwettbewerb: Volksbank wählt 55 Preisträger aus

„Glück ist…“: Unter diesem Titel haben 2670 Kinder und Jugendliche ihre Malbeiträge zum „jugend creativ“-Wettbewerb bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eingereicht. Der Jugendwettbewerb feiert in diesem Jahr bereits sein 50-jähriges Bestehen und widmet sich jährlich aktuellen gesellschaftlichen Themen. 27 Schulen mit 138 Klassen aus dem Geschäftsgebiet haben bei der Jubiläumsrunde teilgenommen, teilt die Volksbank mit. Eine Jury, bestehend aus Volksbankmitarbeiterin Constanze Funke, Lehrerin Claudia König und Hannah Eckstein vom Kunstverein Friedrichshafen wählten 55 Preisträgerbilder aus. Jede Klasse, die teilgenommen hat, erhält von der Volksbank eine Spende über 50 Euro in die Klassenkasse. Die 55 ausgewählten Siegerarbeiten werden im Laufe des Jahres in einer Ausstellung in der Hauptstelle zu sehen sein.