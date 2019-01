Die Nürnberger Thalias-Kompagnons bringen am Freitag, 25. Januar, 10 Uhr, und am Samstag, 26. Januar, 11 Uhr, das Maltheater „Rabenschwarz und Naseweiß“ auf die Bühne des Kiesel im k42. Die Veranstaltung am Freitag ist bereits ausverkauft, für Samstag sind noch Karten erhältlich, teilt der Veranstalter mit. Das Stück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Ausgerüstet mit Pinsel und Spachtel stürzen sich die beiden Gegenspieler Weiß und Schwarz in ein Schöpfungsabenteuer, bei dem kein Fleck mehr trocken bleibt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ein verblüffendes Spiel mit Hell und Dunkel, Vorne und Hinten, Geben und Nehmen. Eine schwarze Tafel und ein Eimer weißer Farbe – mehr braucht es nicht für ein beherztes Malvergnügen und das Erlebnis, wie aus Gegensätzen die Welt entsteht. Joachim Torbahn erzählt eine kleine Geschichte und lässt dazu ein kurzweiliges und fantasievolles Bilderabenteuer entstehen.