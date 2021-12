Maler Buhmann spendet 1500 Euro

Der Malerbetrieb Buhmann spendet jeweils 750 Euro an den „Häfler helfen“ und den Mobilen Kinderhospizdienst „Amalie“. „Als Familie wissen wir was es bedeutet, wenn man in der Not Hilfe braucht“, sagt Sonja Finkbeiner (Mitte), Büroleiterin des Häfler Familienbetriebs, bei der Übergabe der Schecks an Stadtdiakon Martin Rebmann (Häfler helfen) und Barbara Weiland, Koordinatorin von „Amalie“ im Bodenseekreis. Mit Spenden hilft der Malerbetrieb Buhmann schon seit über zehn Jahren dort, wo in der Stadt Not am Mann ist. Die Empfänger sind sehr dankbar. „Die Notlagen unserer Klienten entstehen oft sehr kurzfristig“, sagt Martin Rebmann und nennt als Beispiel einen Selbständigen, der nach mehreren Herzinfarkten seinen Betrieb nicht mehr führen konnte. Bei „Amalie“ wird die Zuwendung in die Ausbildung von ehrenamtlichen Helfern investiert, sowie in die Arbeit mit trauernden Kindern und Jugendlichen. „Nur etwa die Hälfte des Geldes, das bei ’Amalie’ benötigt wird, ist durch die Förderbeiträge der Krankenkassen gesichert“, erklärt Barbara Weiland. Deshalb sind Spenden und Zuwendungen so wichtig.