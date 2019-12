Sonja Finkbeiner von der Firma Maler Buhmann übergibt Spenden an „Häfler helfen“ und die Kinderstiftung des Bodenseekreises. Jeweils 750 Euro gehen an die beiden Institutionen, die in Friedrichshafen und der Region bedürftige Menschen unterstützen.

„Wir geben keine Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner und Kunden heraus, sondern spenden den Betrag für Hilfebedürftige“, sagt Sonja Finkbeiner. „Bei ,Häfler helfen’ werden die Gelder ausschließlich für Menschen aus der Stadt verwendet“, sagt Stadtdiakon Ulrich Föhr. Das Geld wird an Menschen und Familien, die ihm persönlich bekannt sind und von deren Nöte er weiß, je nach Bedarfsfall ausgezahlt. Die Aktion wird getragen vom Stadtdiakonat der katholischen Kirche und der Diakonie der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“ als medialem Partner.

Die Kinderstiftung wird das Geld für unterschiedliche Zwecke verwenden. „Wir haben mehrere Projekte, für die wir Spenden benötigen“, sagt Maren Dronia. Beim Vorlesenetzwerk lesen ehrenamtlich Tätige in unterschiedliche Gemeinden regelmäßig Kindern vor. Die materielle Notlagenhilfe unterstützt Kinder im Einzelfall, wenn Kleidung, Schuhe oder Möbel fürs Kinderzimmer fehlen. Die Sport- und Musikprojekte, bei denen Kindern die Möglichkeit geboten wird, an außerschulischen Projekten teil zu nehmen sowie die Ferien-, Freizeit- und Mitmachangebote werden ebenfalls durch Spenden finanziert.