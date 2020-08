Mit mehr als 700 Kursangeboten startet die VHS Friedrichshafen im September in die neue Weiterbildungssaison. Druckfrisch liegt das Programmheft ab sofort Friedrichshafen aus, teilen die Verantwortlichen mit.

Wenn am 21. September das Semester losgeht, beginnen auch die EDV- und Internetkurse. Einer steigenden Beliebtheit erfreuen sich die Onlinelehrgänge und Webinare im kaufmännischen und im Officebereich sowie Impulse zur Persönlichkeit für ein berufliches Weiterkommen. Die IHK-Abschlüsse sind ebenso im Angebot wie die ECDL- oder Xpert Business-Zertifikate. Ein besonderes Highlight ist die Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager, ein Wochenendseminar an sieben Samstagen.

Die VHS-Sprachenschule, eine der größten in der Region, bietet neben den klassischen Fremdsprachen auch Kurse in Arabisch, Chinesisch, Türkisch, Portugiesisch und Ungarisch an.

Wer sich eher für gesellschaftliche und politische Fragen interessiert, wird ebenfalls in verschiedenen Vorträgen fündig. Auch mit praktischen Fragestellungen wie „Augen auf beim Immobilienkauf“ oder „Seriöse Geldanlagen in unsicheren Zeiten“ kann man sich an der VHS Friedrichshafen auseinandersetzen. Aus dem Bereich Psychologie und Pädagogik gibt es Kommunikationstrainings, Tipps zum Lernen oder dem Umgang mit Demenz.

Zudem laden Mal- und Zeichenkurse, Strick-, Häkel- und Nähkurse ein. Neu ist beispielsweise ein „Grundlagenkurs – Zeichnen und Malen“, auf Deutsch, aber auch in englischer Sprache buchbar. Ein besonderes Highlight stellt der Bildhauer-Workshop auf einem Bauernhof im Allgäu dar. Weitere Besonderheiten sind ein Porträtfotografie-Kurs mit der Konstanzer Lichtbildnerin Fanzis von Stechow und eine Seminarreihe, einzeln buchbar, „Meisterwerke der klassischen Musik“.

Auch gibt es ein umfangreiches Angebot an Kochkursen, unter anderem mit Kochprofis. Als idealer Begleiter bieten sich hier die Weinseminare an. Wer gerne backt und Süßes mag, findet ebenfalls passende Angebote. Tipps und Anregungen zu gesunder Ernährung findet man in der vegetarisch-veganen Kursreihe.

Eine gute Figur machen kann man in den Tanz-, Ballett- oder Body-Workout-Kursen. Ein erfahrener Triathlon-Lehrer bietet einen Laufkurs.

Auch Yoga ist im Programm, für Erwachsene und für Kinder. Hinzu kommen Anti-Stress-Seminare, darunter T’ai Chi, Qi Gong, Meditation und Autogenes Training.

Rund 280 Dozenten bieten in mehr als 20000 Unterrichtsstunden Bildung an 14 Standorten in Friedrichshafen an. Die Qualität wurde erneut ausgezeichnet, die Zeppelinstiftung ermöglicht unter anderem die günstigen Preise.