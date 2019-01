Mal wieder ein Sieg für den VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen hat seine Pflichtaufgabe in der Volleyball-Bundesliga am Samstagabend erfüllt. Nach zwei Heimniederlagen zuletzt – dem 2:3 in der Bundesliga gegen Lüneburg war am Mittwoch das 0:3 gegen St. Petersburg in der Champions Legaue gefolgt – gab es im dritten Heimspiel innerhalb einer Woche mal wieder einen Sieg für die Häfler. Freichlich gegen eine Mannschaft, gegen die – bei allem Respekt – alles andere als ein klares 3:0 einer Blamage gleichgekommen wäre. Und so war dieses 3:0 (25:15, 25:18, 25:23) nach knapp 80 Spielminuten gegen den TV Rottenburg nicht mehr als das erwartete und nötige Ergebnis. „Auch so eine Pflichtaufgabe muss man erst mal gewinnen“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen, der vor allem froh war, dass Spieler wie die lange verletzten Andreas Takvam oder Robert Aciobanitei „sich nach ihren Verletzungen wieder ihrer normalen Form annähern und ihre Sache gut machen.“

Dass bei der kommenden Partie am Mittwoch beim ewigen Rivalen Berlin Volleys die Häfler mehr zeigen müssen als gegen Rottenburg, räumte Heynen auch ein – auch wenn die Berliner in dieser Saison ähnliche Probleme haben wie die Häfler.

Einseitiges Spiel

Das Spiel am Samstag war eine eine sehr einseitige Angelegenheit. Rottenburg gelang erst mit dem Punkt zum zwischenzeitlichen 4:7 der erste Zähler aus einem eigenen Amgriff heraus, den drei vorherigen Punkten der Gäste waren Fehler der Häfler vorangegangen. Allzu viele Angriffspunkte der Rottenburger folgten in diesem ersten Satz auch nicht mehr, nach 24 Minuten machte der zweite VfB-Diagonalangreifer Daniel Malescha den Treffer zum 25:15. Zwischendurch konnte etwa Diagonalangreifer Bartlomiej Boladz zeigen, dass er kraftvolle und passgenaue Aufschläge im Repertoire hat, die jederzeit zu Assen führen können, Ähnliches galt für Jakob Günthör. Die Frage bleibt, wieso der VfB gegen stärkere Mannschaften eher selten so hart und präzise aufschlägt.

Gegen Rottenburg taten die Häfler es. Und so dominierten sie die Partie. Und so konnte Interimslibero David Sossenheimer andeuten, dsss er sich in seinem dritten Spiel als Vertreter des an der Schulter verletzten Kapitäns und Libero Markus Steuerwald immer wohler zu fühlen scheint und konnten sich der neue VfB-Zuspieler Rafael Redwitz und seine Mannschaftskollegen weiter aneinander gewöhnen.

Boladz beendet die Partie

Der zweite Satz begann etwas ausgeglichener, beim Strand von 6:4 betrug die Führung des VfB erstmals mehr als einen Punkt. Doch dann ging der Satz seinen erwartbaren Gang. Vital Heynen wechselte bald Jakub Janouch ein, seit der Verpflichtung des 38-jährigen Rafael Redwitz nur noch Zuspieler Nummer zwei, auch der lange verletzte Außenangreifer Robert Aciobanitei erhielt viel Spielzeit. Wie schon den ersten beendete auch den Mittelabschnitt wieder Diagonalangreifer Malescha, diesmal mit dem Punkt zum 25:18.

Im dritten Satz erlebten zumindest diejenigen unter den 1149 Zuschauern, die auch gegen St. Petersburg in der ZF-Arena gewesen waren, ein gewisses Déjà-vu – mit umgekehrten Vorzeichen. War am Mittwoch der VfB seinem Gegner krass unterlegen und hatte er im dritten Satz, auch, weil er gelassen worden war, aufgedreht, durften am Samstag die in allen Belangen schwächeren Rottenburger im dritten Satz auch ein bisschen mitspielen. Bis zum Stand von 18;18 konnten sie mithalten und führten zeitweilig sogar. Als die Häfler beim Stand von 24:21 zum ersten Matchball aufschlugen, schien die Gegenwehr gebrochen, doch die Rottenburger wehrten doch noch zwei Matchbälle ab. Doch der Boladz’ Angriffsschlag zum 25:23 saß.