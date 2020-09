Makiko-Hirabayashi-Trio spielt im Bahnhof Fischbach

Das makiko-Hirabayashi-Trio gastiert im Rahmen des „Jazz & More“-Festivals am Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr, im Bahnhof Fischbach. Die Musiker stellen Stücke ihres Albums „Where the Sea Breaks“ vor. Nach einer Jazzausbildung am Berklee College of Music in Boston/USA zog die in Tokio geborene Pianistin und Komponistin Makiko Hirabayashi nach Dänemark. Dort spielt sie seit 2001 im Trio mit dem Bassisten Klavs Hovman und der Schlagwerkerin Marilyn Mazur. Es ist laut Kulturbüro ein kongeniales Team, in dem alle Beteiligten die eigene Gestaltungskraft in den Dienst einer gemeinsamen Klangwirkung stellen. „Where the Sea Breaks“ ist das vierte Album eines Ensembles, dem man nicht nur die Freundschaft anhört, sondern das mit seiner Klangschönheit und natürlichen Ästhetik des harmonischen Musikempfindens aus dem Rahmen fällt. Katen zum Preis von 32 Euro gibt es im Vorverkauf im GZH, Telefon 07541 / 28 84 44 oder online unter www.reservix.de. Foto: Karolina Zapolska