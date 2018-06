Maker Faire verbindet Pralinenhersteller und Zahnbürstenroboter

Schon mal was von „Bristle-Bot“ gehört? Dabei handelt es sich offenbar um so eine Art Roboter für Einsteiger, bei dem Zahnbürstenköpfe mittels einer Klebepistole zunächst zusammengeklebt und durch die Hilfe einer kleinen Batterie plötzlich zu vibrieren und durch die Gegend zu hüpfen beginnen. Gesehen bei der diesjährigen Maker Faire, die wie immer zu einem kreativen Festival für Jung und Alt wurde – und bei der Anfassen, Ausprobieren und vor allem Tüfteln nicht nur erlaubt, sondern höchst erwünscht war.

Elias aus Ulm und Annika aus Göppingen hatten bei besagtem Bristle-Bot jedenfalls jede Menge Spaß. „Das Ganze sieht wirklich putzig aus. Vielleicht wäre das auch ein Geschenk für meine kleine Cousine“, meint die 23-jährige Sporttherapeutin. „Uns geht es darum, Menschen für Technik zu begeistern“, sagen Björn Ecke und Manuel Mehltretter vom Fachbereich Angewandte Informatik der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Das Vorbild für den Miniroboter stamme vom renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus den USA.

Direkt nebenan werden in der Halle B1 die Geschmacksnerven geschult. Aber nicht nur das. Beim Pralinen-Workshop mit Birgit Heel geht’s darum, die süßen Köstlichkeiten selbst herzustellen und je nach Gusto ganz eigene Kreationen zu schaffen. Wie wär‘s zum Beispiel mit der Yuzu-Frucht aus Japan als Zugabe, die ein unglaublich intensives Aroma hat und das Herz jedes Pralinenliebhabers höher schlagen lässt? Natalie Vallendor ist zusammen mit ihren Söhnen Benedikt und Lukas und Patenkind Raphael extra aus Offenburg angereist, um ihrer Familie und sich dieses süße sinnliche Erlebnis zu gönnen. „Wirklich klasse. Auch die Jungs sind mit Eifer dabei und helfen sich gegenseitig“, sagt sie begeistert. „Hast du schon Vanille reingemacht?“ Natürlich ist Individualität Trumpf. Aber: „Immer auf Temperatur und Konsistenz achten“, wie die Pralinenmeisterin zu bedenken gibt. Benoit Steinmetz aus Zürich ist im normalen Leben Soft-wareentwickler. Dass er als Schweizer schokoladenaffin ist, ist eigentlich logisch. „Aber die Gelegenheit, Schoki selbst herzustellen hatte ich noch nie. Das lasse ich mir nicht entgehen“, sagt der 37-Jährige. An irgendwelche Rezepte hat er sich nicht gehalten. „Ich habe einfach alle möglichen Zutaten genommen – und bin ergebnisoffen, was dabei herauskommt“, sagt er schmunzelnd.

Über Hopfen und Malz

Szenenwechsel. Daniela Balkie aus Regensburg ist eigentlich Funkerin und Besucherin der Ham Radio, schaut sich aber auch gerne in der Maker Faire um – und hat zu Nadel und Faden gegriffen. „Ich möchte einen kleinen Patchwork-Rasselball herstellen“, erklärt sie gut gelaunt. Ganz andere Interessen hat Jens Müller. Der Elektronikingenieur aus Berlin packt die Chance beim Schopf, mit Experten der „Hopfen und mehr GmbH“ aus Neukirch über Hopfen und Malz, über die Craft-Bier-Szene zu diskutieren – und mehr darüber zu erfahren, auf was es ankommt, wenn man den köstlichen Gerstensaft in den eigenen vier Wänden herstellen will.