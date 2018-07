Auf dem Gelände der Blauen Blume am Fallenbrunnen spielt am Montag, 23. Juli, um 21.30 Uhr die Band Majofran. Die Gründungsmitglieder Maximilian Wagner (git/voc), Josephine Tancke (keys) und Franz-Julius Willing (drums) haben sich einst beim Kinderzirkus Tasifan kennengelernt und dort bei zahlreichen Projekten schon mit anderen Musikern als Showband gespielt. Bereichert durch Nils Alf (sax/synth), ist die Band komplett geworden. Seitdem bietet sie nicht nur energiegeladene Vocals, fetzige Disco-Offbeats, funky Gitarrenriffs und schrille Keyboard-Melodien, sondern auch noch eine gute Prise Electro-Swing-Feeling, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Foto: Veranstalter