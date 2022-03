Mahnwache in Friedrichshafen für Frieden in der Ukraine

Zu einer Mahnwache für den Frieden haben sich am Sonntagabend Mitglieder der Greenpeace-Gruppe Friedrichshafen und Passanten vor der Musikmuschel an der Uferstrasse getroffen. Mit 100 Kerzen wurde das Peace-Zeichen geformt und in einer Schweigeminute an alle Opfer des Ukraine Krieges gedacht. Greenpeace fordert die russische Regierung auf, sofort alle Kampfhandlungen einzustellen, die Truppen zurückzuziehen und den Krieg zu beenden. Auch die Staatsoberhäupter Europas und der USA müssten besonnen alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern. „Dieser Krieg ist unprovoziert, er muss sofort beendet werden!“, fordert Ameli Ellegast der Greenpeace-Gruppe Friedrichshafen. „Wir stehen hier heute in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und fordern Frieden.“ Diese Greenpeace Aktion fand landesweit in über 40 Städten statt.