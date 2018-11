Mit großen Sorgen hat der VfB Friedrichshafen den Spieltagen entgegengeblickt. Aufgrund von Verletzungen fielen im Laufe der Woche gleich vier Faustballspieler aus und so mussten beide Teams mit Minimalbesetzung auflaufen. Die Ausbeute war auch deshalb mager.

Für das Regionalligateam ging es in Oberndorf am Neckar gegen das Spitzenduo der Liga. Auch ohne die Ausfälle von Michael Pieper und Fabian Schmidt keine leichte Aufgabe. Aber schon zum Auftakt gegen Gastgeber TV Trichtingen erwischte die VfB-Offensive einen Negativlauf. Acht Servicefehler sorgten im ersten Satz für eine schnelle Entscheidung. Viel besser wurde es auch folgenden beiden Sätzen nicht und daraus resultierte am Ende eine klare 0:3-Niederlage (1:11/ 4:11/ 4:11). Besser präsentierten sich die Seehasen laut Vereinsbericht im ersten Satz gegen Tabellenführer TSV Gärtringen. Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an, denn ab dem zweiten Satz bestimmte der Tabellenführer das Spiel. So hatte der VfB auch hier mit 1:3 (11:6/4:11/7:11/3:11) das Nachsehen.

Drei Spiele standen für das Landesligateam in Essingen (bei Aalen) auf dem Programm. Im Auftaktspiel gegen Lokalrivale TSV Lindau legte die VfB-Reserve einen glatten Fehlstart hin und kassierte gleich zu Beginn eine klare 3:0 (11:6/11:7/11:7) Niederlage. Anschließend ging es gegen den TV Bissingen. Hier überzeugten die Seehasen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und holten sich mit dem 3:0 (11:5/11:6/11:9) Erfolg Selbstvertrauen zurück.

Gegen den Gastgeber TV Heuchlingen hatte der VfB im ersten Satz einen Fehlstart.Der VfB schlug im zweiten Durchgang zurück und lag auch im dritten Satz auf Erfolgskurs. Dann aber platzte bei den Hausherren der Knoten. Den Satzgewinn bereits vor Augen mussten die Häfler zusehen wie Heuchlingen Punkt für Punkt aufholte. Ohne Wechselmöglichkeit und mit nur einem Angreifer konnte der VfB den Heuchlinger Angriffswirbel nicht mehr stoppen und unterlag am Ende unglücklich mit 1:3 (2:11/11:9/9:11/6:11).