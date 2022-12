Märkte in der Weihnachtszeit

Wer an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, noch auf dem Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz die letzten Weihnachtseinkäufe machen möchte, kann dies tun. Die Markthändler verkaufen ihre Waren von 9 bis 12 Uhr. Der Wochenmarkt am Freitag, 6. Januar 2023, wird wegen des Feiertags Heilige Drei Könige auf Donnerstag, 5. Januar 2023, vorverlegt.

Folgendes Sortiment ist an Heiligabend unter anderem zu finden: Fleisch- und Wurstwaren (Klostermetzgerei Reute), Obst und Gemüse (Klara Jocham, Karl-Heinz Ludescher), Backwaren (Konditorei Stähle, Bioland Bäckerei Müller), Käse und Molkereiprodukte (Käsegenuss, Inh. Werner Wolf), Produkte rund um’s Bienenvolk (Erich Bestler) Italienische Spezialitäten (Adriano de Vincentis), Produkte aus Kreta (Maria Chatzi Bei), Olivenöl und Last-Minute-Geschenke (Manuela Opromolla).

Der Schlemmermarkt pausiert am Samstag, 31. Dezember (Silvester), und findet wieder ab Samstag, 7. Januar 2023, zu den regulären Öffnungszeiten statt. Der Freitagsmarkt am Freitag, 30. Dezember, auf dem Adenauerplatz sowie der Dienstagsmarkt am Dienstag, 3. Januar 2023, auf dem Markthallenvorplatz und im Charlottenhof bieten nur ein eingeschränktes Sortiment an.