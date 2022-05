„Männer und Tenöre“ in der Caserne

A-capella-Gesang ist am Freitag, 6. Mai, um 20.30 Uhr im Kulturhaus Caserne zu erleben. Das Ensemble „Männer und Tenöre“ ist zu Gast. Die Schwäbische Zeitung verlost 3x2 Karten für den Abend. Die Sänger von „Männer und Tenöre“ laden zur „Frack-Tour“ und wandeln dabei auf ihrer musikalischen Reise auf den Pfaden der Comedian Harmonists. Da darf neben launischen Liedern, Bonmots sowie Schwänken aus dem eigenen Leben der obligatorische Frack nicht fehlen. An diesem Abend erklingen jede Menge neuer und alter Klassiker – und das ist nicht nur für Liebhaber der 20er- und 30er-Jahre-Klänge empfehlenswert. Karten gibt es im Vorverkauf über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de oder an der Abendkasse.

Für das Konzert verlost die „Schwäbische Zeitung“ dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 4. Mai, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Tenöre“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis