Eine 17-Jährige ist laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 15.50 Uhr im Zug kurz nach Abfahrt vom Stadtbahnhof in Richtung Lindau von zwei ausländischen Männern belästigt worden. Während einer der beiden sich neben die Jugendliche setzte und versuchte, ihr unter die Jacke an die Brust zu fassen, küsste sie der andere auf die Wange und forderte sie auf, sich auf seinen Schoß zu setzen. Laut Zeugenaussagen ist einer der Männer etwa 1,65 Meter groß, hat kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart, er trug eine weiße Jacke, weiße Jeans und eine Nike-Schildmütze. Der andere Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat dunkelbraune/schwarze Haare. Er trug eine orangefarbene Winterjacke und schwarze Jeans. Auf seinen rechten Handrücken ist eine rot-grüne Rose tätowiert