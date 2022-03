Kleidung, Schuhe, Accessoires und Selbstgemachtes gibt es am Samstag, 19. März, beim Mädels-Flohmarkt von 11 bis 15 Uhr in der Alten Turn- und Festhalle in Friedrichshafen. Trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso einzigartige Dinge im Vintage und Retro-Look versprechen die Verantstalter. Eintritt 3 Euro.