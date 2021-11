Mädchengruppen schlägern an der „Molke“

Zwei Gruppen von Mädchen sind am Dienstag gegen 18.45 Uhr im Bereich des Jugendhauses Molke aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit geraten und haben sich laut Polizeibericht offenbar auch geprügelt. Zeugen verständigten die Polizei, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Beamten trafen vor Ort etwa 15 junge Frauen an. Diese gaben an, von einer anderen Gruppe, die bereits das Weite gesucht hatte, angegriffen worden zu sein. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um die zum Teil leicht verletzten Teenager. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Gruppierung im Bereich des Jugendhauses gesichtet werden, die sich beim Erkennen der Polizei jedoch zügig in alle Richtungen auflöste. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage

Erst am Samstag, 30. Oktober, gegen 22.30 Uhr wurde ein 20-jähriger, der mit Freunden vor dem Jugendhaus Molke stand, unvermittelt von hinten angegriffen.

Aus einer bislang nicht bekannten fünfköpfigen Gruppe heraus ging laut Polizei zunächst ein Tatverdächtiger auf den 20-jährigen los. Als dieser sich wehrte, schlugen auch die anderen vier Begleiter auf ihn ein.

Als die Freunde des Geschädigten und ein Mitarbeiter des Jugendhauses eingriffen, flüchtete die tatverdächtige fünfköpfige Gruppe.