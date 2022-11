Mädchen turnen ab nächstem Jahr in der Bezirksliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Turnerinnen der TSG Ailingen wurde am Wochenende, 26./27. November, beim alles entscheidenden Wettkampf ein kleiner Traum wahr. Bereits am ersten Wettkampftag im Oktober konnte sich die TSG mit deutlichem Abstand den ersten Platz sichern und durfte daher schon ein klein Wenig auf den Aufstieg in die Bezirksliga hoffen. Doch bereits im Vorhinein war bekannt, dass auch die Konkurrenz um jeden Preis aufsteigen möchte und manche Vereine holten sich dafür sogar extra ehemalige Bundesliga-Turnerinnen in die Mannschaft. Doch die Ailinger Turnerinnen ließen sich davon nicht beirren und zeigten einen nervenstarken und nahezu fehlerfreien Wettkampf. Die beiden Vierkämpferinnen Jasmin Eisfeld und Leonie Rick unterstützen das Team an allen vier Geräten und setzten sich unter allen Turnerinnen auf die Plätze zwei und drei der Gesamtwertung.

Der größte Triumpf des Wettkampftages gelang der Mannschaft an ihrem letzten Gerät dem Boden. Den Aufstieg bereits vor der Nase durften sie ihre spektakulären Übungen vor den Augen der gesamten Halle präsentieren und wurden dabei stimmungsvoll von den Zuschauern unterstützt. Getragen vom Publikum wuchsen alle Turnerinnen über sich hinaus und zeigten die besten Übungen des Tages. Neben den beiden Vierkämpferinnen wirbelten Lina Frei, Romy Butz und Julia Abt mit Schrauben und Salti durch die Luft. Sie wurden dabei lautstark von ihren Teamkolleginnen Sophia Steinmann, Anna Schneider, Ann-Sophie Miller und Selina Gerhardt angefeuert und begeisterten die gesamte Halle. Mit knapp fünf Punkten Vorsprung zum Zweitplatzierten konnten sie das Gerät für sich entscheiden und feierten am Ende des Tages den Gesamtsieg in der Tabelle und den Direktaufstieg in die Bezirksliga.

Die TSG startete 2019 in den Ligabetrieb und konnte bereits im ersten Jahr den Aufstieg von der Kreisliga B in die Kreisliga A verbuchen. Nach zwei Corona-Jahren gelang der Mannschaft nun der zweite Aufstieg in Folge. Doch neben dem grenzenlosen Stolz bedeutet der Aufstieg für das Trainerteam Vanessa Pfadler, Ayke van Bruggen und Tabea Merl auch eine enorme Herausforderung. In der höheren Liga ändert sich das Wertungssystem, sodass alle Übungen umgestellt werden müssen. Doch das gesamte Team nimmt diese Aufgabe sehr gerne an und nutzt die kurze Vorbereitungszeit, bevor es bereits im April mit der neuen Saison losgeht.