Maeckes ist bei der langen Nacht der Musik zu hören

Im Kulturhaus Caserne wird auch in diesem Jahr wieder in den Mai getanzt. Die „Lange Nacht der Musik“ geht am 30. April in die achte Runde – doch 2018 deutlich anders als bisher, wie die Veranstalter ankündigen.

Während des zwölfstündigen Programms wird neben einer erlesenen Auswahl an Musikern, Maeckes als Headliner die Besucher zum Zuhören, Träumen und Tanzen bewegen. An diesem Abend werden mehr als 15 weitere Künstler aus verschiedenen Genres von Klassik, Jazz, Rock, Singer Songwirter bis Hip Hop und Elektro auf der Bühne stehen, heißt es weiter. Maeckes kommt aus dem Hip-Hop. Sein Bühnenprogramm ist laut Vorschau „kompliziert, verschroben, ironisch, zynisch und herzergreifend als Faust geballt mitten ins Gesicht“.

Die „Lange Nacht der Musik“, eine Initative von Studierenden der Zeppelin Universität, möchte mit dem Programm einen Raum für musikalische Entdeckungen und Erlebnisse schaffen, gemeinsam mit Häflern, Studierenden und erstmals bewusst auch überregionalen Besuchern für eine klangvolle Nacht.

Der Vorverkauf der Karten ging gestern los. Tickets gibt es online unter www.lange-nacht-fn.de, auf www.reservix.de, den Reservix-Partnern sowie an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Der allgemeine Kartenpreis im „Early-Bird-Verkauf“ bis 28. Februar liegen bei 17 Euro. Karten ohne Eintritt zum Maeckes-Konzert erhalten Interessierte auf den selben Vertriebswegen für zwölf Euro.

Die 8. „Lange Nacht der Musik“ beginnt am Montag, 30. April, 16 Uhr. Das Veranstaltungsende im Häfler Kulturhaus Caserne ist für 4 Uhr vorgesehen.