Mach-dich-stark-Tage mit Plakataktion

Kindern und Jugendlichen im Bodenseekreis Chancen zu schenken, ist ein Ziel der Kinderstiftung Bodensee. Dafür werden Projekte in den Bereichen Bildung und Teilhabe umgesetzt. Anlässlich zum Tag der Kinderrechte hat die Kinderstiftung laut Mitteilung die Plakataktion „Kinderrechte laut gemacht“ ins Leben gerufen. Diese Aktion findet im Rahmen der Mach-dich-stark-Tage statt, an denen sich in ganz Baden-Württemberg mehr als 60 Partner beteiligen. Ziel ist es, die Rechte von Kindern zu stärken und auf diese aufmerksam zu machen.

Das Plakat ist so angelegt, dass es mit Farben und allerlei Materialien ausgestaltet werden kann. Es solle anregen, sich kreativ mit guten Gründen zu beschäftigen, warum alle Kinder die gleichen Rechte haben und gleichen Chancen verdienen. „Mit dem Plakat wollen wir zeigen: Kinder haben Rechte und diese müssen gesehen und gelebt werden. Wir brauchen diese jungen Menschen, weil sie irgendwann einmal die Verantwortung für unsere Gesellschaft tragen. Sie brauchen die Erfahrung: Es ist gewünscht, dass ich mitmache“, so Melanie Sprenger, ehrenamtliche Projektkoordinatorin der Kinderstiftung Bodensee.

Im Bodenseekreis haben sich 19 Kinder- und Jugendgruppen an der Aktion beteiligt. Darunter waren Schülerinnen und Schüler der Merianschule und Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen, der Don-Bosco-Schule Ettenkirch, der Sommertalschule Meersburg und der Fritz-Baur-Grundschule Salem. Mit dabei waren auch Ministrantengruppen, die Caritas Friedrichshafen und das AWO-Frauen- und Kinderschutzhaus Bodensee.

Jede Gruppe hat sich ein Kinderrecht der UN-Kinderrechtskonvention herausgesucht und dieses auf kreative Art und Weise auf dem Plakat dargestellt. Dabei sind 46 eindrucksvolle Plakate entstanden, wie die Kinderstiftung weiter mitteilt. Diese werden nun an verschiedenen öffentlichen Orten im Bodenseekreis zu sehen sein. Eine Liste der Orte finden Sie auf der Stiftungswebseite unter www.kinderstiftung-bodensee.de

Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Die Corona-Krise habe vor Augen geführt, wie die Rechte von Kindern tagtäglich eingeschränkt werden. Bestes Beispiel dafür seien die Schließungen der Schulen. „Das hat die jungen Menschen hart getroffen. Jedes dritte Kind hat Lernlücken entwickelt“, sagt Maren Dronia, Projektleiterin der Kinderstiftung Bodensee.