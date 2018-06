Maarten van Garderen ist der Spieler der Saison

Seit Montag beginnt für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit dem Gewinn des Doubles (Pokal, Meisterschaft) war die Spielzeit 2014/15 national sehr erfolgreich. Mehr geht nicht. Die Schwäbische Zeitung analysiert die Leistungen der einzelnen Spieler und versucht eine Einschätzung wer bleibt, wer geht und wer bleibt.

Maximiliano Gauna (Mittelblocker): Der 26-jährige Argentinier hat länger gebraucht, um in Friedrichshafen anzukommen. Zu Beginn der Saison war er mehr auf der Bank als auf dem Parkett. Je länger die Saison dauerte, desto öfters gehörte er der „Starting Six“ an. In den Play-offs ist er förmlich explodiert. Er war maßgeblich am Gewinn des Titels beteiligt. Der VfB sollte seinen Vertrag verlängern. Bleibt zu 50 Prozent.

Thilo Späth-Westerholt (Libero): Er motiviert seine Mitspieler, obwohl er selbst kaum Einsätze hat. Der 28-Jährige kann, muss aber nicht Volleyball auf hohem Niveau spielen. Gut für die Mannschaft wäre er trotzdem. Bleibt zu 50 Prozent.

Maarten van Garderen (Außenangreifer): Der Holländer war der Mann der Finalserie. Wie hat Berlins Robert Kromm so schön gesagt: „Er war uns im Wege, deshalb hat der VfB den Titel geholt.“ Van Garderen würde sehr gerne bleiben, aber die deutsche Bundesliga ist deutlich schwächer als die europäische Konkurrenz. Er wird wohl den VfB verlassen. Für die SZ ist er der Spieler der Saison. Bleibt zu 20 Prozent.

Simon Tischer (Zuspieler): Der Kapitän stand in den entscheidenden Spielen dem VfB verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Die Finalserie von außen mitzuerleben, war für ihn die Hölle. Simon Tischer ist zu einer Persönlichkeit herangereift und zählt in Europa zu den besten Zuspielen. Bleibt, hat noch Vertrag.

Michal Finger (Diagonalangreifer): Der 21-jährige Rohdiamant aus Tschechien hat beim VfB Friedrichshafen seine Armtechnik erfolgreich umgestellt. Dass er sehr wertvoll sein kann, hat er immer wieder bewiesen. In der Finalserie hatte er wiederholt gute Momente. Ihm fehlt etwas die Konstanz, aber das große Talent ist offensichtlich. Der VfB sollte mit ihm den Vertrag verlängern. Bleibt zu 50 Prozent.

Nick Vogel (Mittelblocker): Eine Krankheit riss den Amerikaner aus allen Träumen. Vorerst darf er keinen Spitzensport mehr betreiben. Ob es einmal anders wird, ist unsicher. Er zeigte beim VfB gute Leistungen und war immer bestrebt, sich weiterzuentwickeln. Verlässt den VfB.

Max Günthör (Mittelblocker): Er ist ein „Kind“ des VfB Friedrichshafen, doch der Prophet galt zunächst nur in Düren und in Haching etwas. Nach seinem erneuten Wechsel zum VfB zeigte er, wie gut er sich entwickelt hat. Der SZ werden seine klaren Interviews und den Fotografen seine Emotionen fehlen. Hört mit Volleyball auf.

Moritz Reichert (Außenangreifer): Es gibt nicht viele gute deutsche Talente. Moritz Reichert ist eines davon. Die erste Saison beim VfB Friedrichshafen war für ihn sehr lehrreich. Der VfB sollte den Außenangreifer behalten und ihn weiter ausbilden. Bleibt zu 50 Prozent.

Jenia Grebennikov (Libero): Auf die Frage, warum der VfB Friedrichshafen gegen Berlin Deutscher Meister geworden ist, antwortete er am Sonntag mit einem Lächeln: „Die haben mich gehabt.“ Einer der besten Liberos der Welt wechselt zur neuen Saison zum italienischen Spitzenteam Treia (Macerata). Wer kann es ihm verdenken? Verlässt den VfB.

Roland Gergey (Außenangreifer): Der 22-jährige Ungar ist ein Sprungtalent. Was ihm fehlt, ist die Konstanz. In der Finalserie hatte er Knieprobleme und konnte deshalb nicht mitwirken. Der VfB wäre gut beraten mit diesem Spieler zu verlängern. Bleibt zu 40 Prozent.

Adrian Gontariu (Diagonalangreifer) Der „Hau drauf“ des VfB Friedrichhsafen verwandelte am vergangenen Sonntag im fünften Finalspiel gegen Berlin den zweiten Matchball. Viele Spiele liefen gut, manche an ihm vorbei. Trotzdem zählt er zu den guten Punktballspieler. Der gereifte Rumäne ist ein Wackelkandidat. Bleibt zu 30 Prozent.

Baptiste Geiler (Außenangreifer): Dem 28-jährigen Franzosen ist es zweimal gelungen, sensationell aufzuschlagen – beide Male gegen Berlin. Im Pokalviertelfinale servierte er 25 Mal, machte keinen Fehler und schlug zwei Asse. Beim vierten Finalspiel in Berlin servierte er 22 Mal und machte keinen Fehler. Eine starke Bilanz. Hat noch Vertrag.

Jan Zimmermann (Zuspieler): Der 22-Jährige ist ein Riesentalent und zeigte in schwierigen Situationen, dass er für das Team sehr wertvoll sein kann. Spielte aber in der abgelaufenen Saison nicht oft genug. Das könnte der Grund sein, weshalb er sich vielleicht einem neuen Verein anschließen wird. Die SZ meint: Jan, bleib beim VfB, lerne weiter, deine Zeit wird kommen. Verbleib offen.

Benjamin Toniutti (Zuspieler): Wurde im Februar verpflichtet, die Entscheidung war goldrichtig. Der französische Nationalzuspieler gehört zum Besten, was der europäische Volleyball auf dieser Position zu bieten hat. Der 25-Jährige wechselt zu Kedzierzyn Kozle (Polen), das ist sehr schade. Verlässt den VfB.

Alan Wasilewksi (Mittelblocker): Kam aus der Konkursmasse von Dresden und war sehr glücklich, als der VfB ihn holte. Er fühlt sich in Friedrichshafen wohl und ist ein sehr bescheidener Profi. VfB-Cheftrainer Stelian Moculescu wechselte ihn immer wieder für den Aufschlag ein. Dieser brachte die gegnerische Annahme sehr oft in große Schwierigkeiten. Bleibt zu 30 Prozent

Stelian Moculescu (Cheftrainer): Das nationale Double und der 65. Geburtstag am Mittwoch wären ein guter Zeitpunkt, um in den wohlverdiente Ruhestand zu gehen. Stelian Moculescu tickt aber anders. Solange der Chefcoach etwas bewegen kann, wird ihn der Volleyball-Virus nicht loslassen. Wenn er einmal aufhören sollte, dann wird er keine Volleyballhalle mehr von innen betreten.

Die Co-Trainer Bogdan Tanase und Marco Fenoglio: Was Tanase anbelangt, so stehen die Chancen gut, dass er auch in der kommenden Saison weiter als Scout arbeitet. Er will unter Moculescu weiter lernen. Der Italiener Fenoglio will selbst Verantwortung übernehmen. Ob er noch ein Jahr in Friedrichshafen weiter macht, hängt auch davon ab, mit welcher Mannschaft der VfB in die neue Saison geht.