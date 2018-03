Müllerstraße: Anwohner sehen Bauprojekt kritisch

Die Anwohner sehen das Bauprojekt an der Müllerstraße in Dorfwiesen kritisch. Dort sollen vier Wohngebäude entstehen. Sie fürchten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und sehen nicht ein, wieso ein Gebäude mit fünf Geschossen eine Etage mehr haben soll als die umliegenden. Bei einer Informationsveranstaltung zu dem Bauprojekt im Technischen Rathaus Friedrichshafen diskutierten die Anwohner mit Vertretern der Stadt, der planenden Architekten und Mitarbeitern der Baugenossenschaft.

Für die drei Wohnhäuser, die am östlichen Ende der Müllerstraße stehen solle, müssen die bisherigen zwei Wohngebäude abgerissen werden. Ein viertes neues Gebäude soll auf der freien Wiese gegenüber der Gaggstraße entstehen und im Unterschied zu den anderen Häusern fünf Geschosse haben. Insgesamt sollen in den Häusern, die an einem Campus angeordnet werden sollen, 91 Wohnungen entstehen. In den bisherigen drei Gebäuden gibt es 24 Wohneinheiten. In den einzelnen Gebäuden sind Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen geplant. Diese möchte der Bauherr, die Postbaugenossenschaft Stuttgart/Tübingen an ein gemischtes Publikum vermieten. Des Weiteren ist eine neue Tiefgarage am östlichen Ende des Grundstückes geplant mit rund 110 Stellplätzen.

Bebauungsplan wird geändert

Für das Bauprojekt muss der Bebauungsplan „Dorfwiesenstraße“ geändert werden. „Dieser legt unter anderem die Geschossigkeit und die Höhe der geplanten Gebäude fest“, sagte Udo Kienzle vom Häfler Architektenbüro Kienzle, Vögele, Blasberg, das dafür zuständig ist, den Bebauungsplan zu ändern. Eine Anwohnerin, die in dem Gebäudekomplex wohnt, das östlich an die noch unbebaute Wiese angrenzt, ärgerte sich darüber, dass das Haus, das dort entstehen soll, fünf Geschosse haben soll. „Wir wohnen seit 40 Jahren in dem Haus, das neue Gebäude wird uns das Licht nehmen“, sagte sie. Ihr Sitznachbar kritisierte, dass er aus der Zeitung erfahren habe, dass an dieser Stelle ein Monsterbau entstehen soll. Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts, betonte daraufhin, dass die Bewohner des Hauses keine starken Beeinträchtigungen zu erwarten hätten. „Sie sehen halt ein Gebäude. Sie mussten davon ausgehen, dass die Wiese eines Tages bebaut wird“, sagte Sauter.

Städtebauliche Gründe

Die Entscheidung, an dieser Stelle ein fünfgeschossiges Haus zu bauen, habe städtebauliche Gründe. In der Stadt werden Wohnungen gebraucht. Anstelle leere Flächen in der Natur zu bebauen, sei es gefordert, einige Wohngebäude weiter in die Höhe zu ziehen.

Ein anderer Anwohner der Gaggstraße fürchtete das vermehrte Verkehrsaufkommen. „Es werden 150 Fahrzeuge zusätzlich bei uns auf der Straße unterwegs sein“, sagte er. Auch wenn jemand der Bewohner der Häuser Besuch bekomme, sei es schwierig, für die Besucher einen Parkplatz zu finden. Sauter teilte diese Sorge nicht. Pro Tag seien auf der Straße 1600 Fahrbewegungen gezählt worden, sagte Sauter. Das sei ein überschaubares Verkehrsaufkommen. „Ihre Bedenken sind nicht stichhaltig“, sagte er.

Wenn der Gemeinderat dem Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan zustimmt, werden die Pläne vier Wochen lang im Technischen Rathaus ausgelegt. In dieser Zeit können Bürger ihre Stellungnahme abgeben. Alle Stellungnahmen werden anschließend bewertet und fließen in den finalen Beschluss des Gemeinderats ein. Wenn dieser dafür stimmt, könnte der Bau im Sommer beginnen. Plan ist, zuerst das Gebäude auf der noch leer stehenden Wiese zu bauen, dann die drei anderen. Insgesamt sind drei Jahre Bauzeit geplant.