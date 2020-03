Die Gussasphaltarbeiten in der Unteren Mühlbachstraße (L328b) zwischen Schnetzenhausen und Sparbruck dauern länger und der gesamte Straßenbereich bleibt noch bis voraussichtlich Mittwoch, 1. April, gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Ersatzhaltestellen und Umleitungen bleiben gleich und für die Dauer der Sperrung wird der Verkehr über die Hochstraße in die Sonnenbergstraße und von dort auf die K7739 in Richtung Unterraderach und weiter über die K7742 nach Schnetzenhausen umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeleitet.