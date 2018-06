Mäschkerle feiern, tanzen und staunen beim Kinderball in Jettenhausen

Unter dem Motto: „Zauberei in Hexenhausen“ haben die Häfler Bodenseenarren am Sonntagnachmittag zu ihrem Kinderball in die Mehrzweckhalle in Jettenhausen eingeladen. Dieser Einladung waren – wie in jedem Jahr – wieder überaus zahlreiche Eltern und Kinder gefolgt.

Bereits eine halbe Stunde vor Hallenöffnung standen viele Familien vor der Türe Schlange, um sich einen Platz zu ergattern. Angesichts der tollen Programmpunkte, der guten Organisation und der Liebe zum Detail, ist es nicht verwunderlich, dass sich der Kinderball großer Beliebtheit erfreut. Pünktlich um 14 Uhr eröffneten die Schalmeien unter der musikalischen Leitung von Birgit Butscher den dreistündigen Nachmittag. Begleitet wurden sie von den Hästrägern der Narrenzunft welche sich mit den Kindern zu den fetzigen Klängen auf der Tanzfläche austobten.

Anschließend gab es für die Kinder erst mal viel zum Schauen, denn auf der Bühne folgte eine Darbietung nach der anderen. Einige Mitglieder der Doldäputzer führten ihren Brauchtumstanz vor und die Kleinen durften ihren Kinderzunfttanz unter der Leitung von Iris Meier und Susanne Sammer vortanzen. Es folgten weitere Tänze der Narrenzunft Gehrenmännle und der Tanzgruppe „Element“ der Albert-Merglen-Schule. Die Kinder wurden nicht müde, dabei zuzuschauen, freuten sich aber sehr, als das Zauberer-Duo „Chicago“ die Bühne betrat. Mit viel kindgerechtem Wortwitz und Tricks brachte der Zauberer die Kinder zum Staunen. Auch so mancher Erwachsene verfolgte die Illusionen mit ungläubigen und verwunderten Blicken.

Erste Orden für zwei Kinder

Bevor die Kinder wieder selbst aktiv werden konnten, durfte die Präsidentin des Narrenvereins der Häfler Bodenseenarren, Conny Nachbaur-Naulin, noch zwei Kinderorden für zehn Jahre Mitgliedschaft an Amelie Julitz und Emely Marin verleihen. Zudem freute sich die Präsidentin ganz besonders, den Schalmeien für ihr 30-jähriges Bestehen in diesem Jahr gratulieren zu dürfen, sind sie doch ein fester Bestandteil des Narrenvereins und mit ihrer Musik eine Bereicherung auf jeder Veranstaltung. Doch dann stürmten die kleinen Narren die Bühne, um mit Kinder-und Jugendleiterin Susanne Sammer und Philipp Meier, welche durch das Programm führten, auf die Musik des Alleinunterhalters „Otti“ zu tanzen oder bei verschiedenen Gruppenspielen mit zu machen. Die Kleineren brauchten erst mal eine Verschnaufpause und suchten als sicheren Rückzugsort den Schoß von Mama oder Papa auf. So auch Emilia Kuhnhäuser (vier Jahre) aus Friedrichshafen: Kurz etwas essen, Mama knuddeln, um dann mit dem Papa an den zahlreichen und tollen Kreativangeboten teilzunehmen. Die Familie kommt schon seit ein paar Jahren auf den Kinderball. „Hier findet man einfach gelebtes Brauchtum und die Angebote für die Kinder begeistern mich jedes Jahr aufs Neue“, so Mama Ulrike Kuhnhäuser. Sie ist sich ganz sicher, auch im nächstes Jahr wieder dabei zu sein.