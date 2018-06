Märchenhaftes Ballett in Fischbacher Festhalle

Kleine elfenhafte Mädchen ganz in zartem Violett trippeln auf die Bühne und wiegen sich im Takt von Tschaikowskys Komposition zum Märchen „Dornröschen“. Wenn da schon jemand im Publikum denken sollte, dass das das Süßeste sei, was er je gesehen hat, so hat er sich getäuscht. Denn kurz darauf folgen die allerkleinsten Ballerinen des Tanzraum Tettnangs in hellblauen Tanzkleidchen und führen hochkonzentriert eine kleine Choreographie auf. Die Kleinste unter ihnen ist Eva Maria Callsen und gehört gleichzeitig zu den Jüngsten mit ihren fünf Jahren.

Doch ist die Aufführung selbstverständlich kein reines Kinderballett. Bald schreiten König (Laura Straub) und Königin (Sabrina Finke) durch die kleinen Mädchen und die märchenhafte Geschichte von Dornröschen (getanzt von Anja Oberndorfer) nimmt ihren Lauf. Bedrohlich wird es dabei schon sehr früh, als die nicht eingeladene dreizehnte Fee (verkörpert von Klaus Bayer) auf die Bühne stürmt und schwarze kleine Raben unter ihrem Gewand hervorfliegen und die Umgebung unsicher machen. Sie verflucht das frischgeborene Königskind, wie es die bekannte Geschichte der Gebrüder Grimm vorsieht und wird dann von der letzten guten Fee, die ihren Wunsch noch nicht ausgesprochen hat, beeindruckend sicher und wunderschön getanzt, von der Bühne vertrieben.

Der Vorhang fällt

Die Vielfalt der Tänzerinnen macht besonders viel Spaß beim Zuschauen, da hier die unterschiedlichsten Typen und Altersgruppen vertreten sind. Nachdem Dornröschen sich – wie vorherbestimmt – an der Spindel gestochen hat und in ihren hundertjährigen Schlaf fällt, fällt auch der Vorhang. Die Trauerphase ist in dieser gekürzten Fassung besonders schnell vorbei und schon nach wenigen Minuten wird es wieder fröhlicher auf der Bühne. Das Stück endet mit dem Hochzeitstanz von Prinz (Johannes Kemler) und Dornröschen und mehreren schön anzusehenden Tanzsequenzen. Besonders beeindruckt dabei eine Tänzerin mit einer wahnsinnigen Lebensfreude, die sich später als Gesamtleiterin dieses großartigen Laientanztheaters entpuppt: Uschi Keßler. Neben ihr waren maßgeblich an der Planung und Umsetzung auch Dorothea Siegle, Hanna Schlau und Sibylle Rothkirch beteiligt. Außerdem gilt ein großer Dank Sonja Utz, Natalia Heiermann und Kristin Buhmann, die hinter der Bühne für ein wenig Ordnung sorgten und dafür, dass auch die Kleinsten ihren Einsatz nicht verpassten. Natürlich wäre die technische Umsetzung auch nicht ohne die Unterstützung des Hausmeisters Alfons Sproll möglich gewesen. Mit vielen Danksagungen endet das märchenhafte Tanzerlebnis.

Wer selbst auch einmal mit den Tanzen beginnen mag, findet weitere Infos unter:

www.vhs-fn.de

www.tanzraum-tettnang.de