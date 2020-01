Männerchor Friedrichshafen-Fischbach gibt Konzerte in St. Dié und sucht noch Bassstimmen

Der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach reist vom 8. bis 10. Mai zu Konzertauftritten in die französische Partnerstadt von Friedrichshafen, nach St. Dié. Vorgesehen sind sind zwei Konzerte anlässlich des Europatages in der Gemeindehalle und an dem darauffolgenden Tag in der städtischer Kirche, teilt der Chor mit. Für die Auftritte sucht der Männerchor noch Gatssänger, die hauptsächlich die Bassstimmen verstärken sollen und die gerne danach auch im Chor übernommen werden. Wer Interesse hat, kann zur Probe jeden Dienstag ab 19.30 Uhr in der alten Schule Fischbach, Meersburger Straße 7, vorbeikommen. Interessierte Sänger können sich vorab bei Erich Hörmann informieren unter der Telefonnummer 07541 / 512 43 oder per E-Mail an chorleiter@ maennerchor-fischbach.de. Foto: MCF