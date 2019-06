Männerchor Friedrichshafen-Fischbach begeistert mit Freiluftkonzert

Vor zahlreichen Zuhörern haben die Sänger des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach am Donnerstagabend im „Zeppelin Haus am See“ ein erfrischendes, bunt gemischtes, vor allem aber klangvolles Freiluftkonzert vor der traumhaften Seekulisse gegeben. Seit vielen Jahren sind die gestandenen „Nachtigallen“ zu Gast an besagtem Ort und zeigen sich immer wieder begeistert: „Es freut uns sehr, dass so viele Menschen gekommen sind, um uns im Rahmen des Sommerfestes hier zu hören. Mit Hits der 30er-Jahre, mit aktuellem Schlager, Evergreens oder auch Lieder der Berge samt karibischen Klängen werden wir unsere Zuhörerschaft mit auf eine stimmungsvolle und euphonische Reise nehmen“, sagte Chordirektor ADC Erich Hörmann. Der Männerchor wurde am Piano begleitet von Jürgen Jacob. Foto: ah