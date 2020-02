Männer stehlen Handtasche aus Fahrradkorb

Zwei unbekannte Männer haben am Montag gegen 21 Uhr in der Charlottenstraße einer 54-jährigen Radfahrerin ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet. Laut Polizeibericht flüchteten die dunkel gekleideten Männer anschließend über die Riedleparkstraße in Richtung Friedrichstraße. Neben persönlichen Gegenständen befand sich auch Bargeld in der Tasche.