Männer prügeln sich nach Party

Nach einer Party ist es am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einer Schlägerei gekommen, an der mehrere Personen beteiligt waren. Wie die Polizei berichtet, gerieten nach jetzigem Kenntnisstand zwei Parteien bereits während der Veranstaltung in der Halle in Streit.

Vor der Halle wurden dann drei Männer der einen Gruppe von drei Männern der anderen Partei angegriffen und mit Fäusten geschlagen. Eine der Personen erlitt dabei eine blutende Lippe, zwei andere Männer klagten über Kopfschmerzen. Laut Polizei war eine medizinische Versorgung der Verletzungen vor Ort nicht erforderlich.