Wegen Körperverletzung werden zwei 26-jährige Männer angezeigt, die am Samstag um 8 Uhr auf einen 27-jährigen Taxifahrer eingeschlagen haben. Das berichtet die Polizei.

Zum Streit soll es gekommen sein, weil der Taxifahrer eine von den Vorstellungen der Fahrgäste abweichende Fahrtstrecke wählte. Nachdem die beiden Männer im Verlauf des Streitgespräches immer aggressiver wurden, hielt der Taxifahrer an einer Tankstelle in der Zeppelinstraße an und forderte sie zum Aussteigen auf. Dieser Aufforderung kamen sie nach, gingen jedoch unvermittelt an die Fahrertür und griffen den Fahrer an. Dieser stieg aus und wollte sich wehren. Da jedoch beide Männer wechselseitig auf ihn einschlugen, flüchtete der 27-Jährige in Richtung des Tankbereichs der Tankstelle. Die beiden Männer verfolgten ihn und schlugen weiterhin mit Fäusten auf ihn ein. Als der Mann auf dem Boden lag, trat ihn einer der Beschuldigten mit den Füßen. Erst als Zeugen die Streitenden trennten und die Polizei riefen, ließen die beiden Männer von dem Taxifahrer ab. Einer der Beschuldigten versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde aber kurze Zeit später von einer Streife aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen.