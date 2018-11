Stöbern, Handeln und Gleichgesinnte in einer außergewöhnlichen Umgebung und einmaligen Atmosphäre treffen. Das geht beim Mädels-Flohmarkt, der am Samstag, 1. Dezember, stattfindet. Auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen wartet von 11 bis 16 Uhr auf der Messe ein riesiges und vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen und Selbstgemachtem.

Es gibt viel zu entdecken in dem regen Treiben an den vielfältigen Verkaufsständen, wobei der Austausch und das Verbinden von Mode-Begeisterten im Vordergrund steht. Der Mädels-Flohmarkt in der Messehalle A 2 in Friedrichshafen ist der Treffpunkt für Modeverrückte, Fashion-Fans und Designer. Aber auch neugierige Schnäppchenliebhaber und interessierte Besucher, die einen aufregenden Tag mit Freundinnen verbringen möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten.

Frauen und Mädchen können an zahlreichen bunten Ständen nach hippen Teilen oder neuen Lieblingsstücken stöbern. Der Eintritt beträgt drei Euro. Über 200 Ausstellerinnen kommen zum größten Markt dieser Art im Bodenseeraum nach Friedrichshafen.