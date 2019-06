„Kick mit – komm ins Team Mädchenfußball“ lautet das Motto des Mädchenaktionstags am kommenden Samstag 29. Juni. Die Mädchenfußballabteilung der PSG Friedrichshafen lädt alle Mädels zwischen fünf und 17 Jahren ab 10 Uhr auf das Vereinsgelände am Seemooser Horn (Seemooser Horn 20, Friedrichshafen) ein, um bei spannenden Übungen, kleinen Spielen und Turnieren Fußballluft zu schnuppern. Mitzubringen sind Sportsachen,Turn- oder Kickschuhe, Trinkflasche und Sonnenschutz. Ebenso können Schwinmsachen eingepackt werden, denn der Verein hat einen eigenen Badestrand. Am Rahmen des Aktionstags können sich Spielerinnen auch beim Fußballflohmarkt mit günstigen Fußballsachen eindecken.Der Aktionstag endet um 13 Uhr.