Lyrik und Lieder zur Lukas-Passion mit der Gruppe Wortklang

Mit „Lyrik & Liedern zur Lukas-Passion“ wird die Gruppe Wortklang aus Friedrichshafen auch in diesem Jahr in der Karwoche dem Geschehen in der Passion Jesu auf besondere Weise nachspüren. Die Termine sind am Palmsonntag, 10. April, um 19 Uhr in St. Jodok in Ravensburg und am Mittwoch, 13. April, um 19 Uhr in St. Columban in Friedrichshafen.

Durch immer wieder neue Kombinationen der Evangelienworte mit Lyrik, Liedern und Musik wird das Passionsgeschehen und die tiefe menschliche Dramatik, die sich in Jesus und den anderen am Passionsgeschehen beteiligten Personen abspielt, neu erlebbar und ein Bogen bis in unsere Gegenwart gespannt, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Es erklingen Gedichte und Lieder von Günter Weber und Andreas Glatz, erweitert durch Werke bekannter Dichter und Liedermacher. Die Gruppe Wortklang besteht aus Ralf Berner (Bass, Gitarre), Andreas Glatz (Gesang, Piano) Rainer Oswald (Saxophone, Didgeridoo) un Günter Weber (Sprache).