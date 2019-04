Lukullum soll Drei-Sterne-Hotel Platz machen

Fünf Geschosse, unten ein Restaurant, oben eine Skybar, dazwischen 90 Hotelzimmer und Suiten: So sieht kurz zusammengefasst der Plan aus, den Alexander Stadler für das Grundstück Ecke Friedrich-/Olgastraße hat. Dafür sollen das Lukullum und die Wohnungen, die zurückversetzt über dem Lokal liegen, abgerissen werden. Der Beirat für Architektur und Stadtgestaltung sieht in dem Projekt grundsätzlich eine „ausgesprochene Bereicherung“, empfiehlt aber unter anderem, die Gebäudeform zu verändern.

Ursprünglich war geplant, das Restaurant zu erhalten und um ein Hotel mit 69 Zimmern aufzustocken, berichtete Markus Mehwald vom Stuttgarter Architekturbüro CIP am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Gestaltungsbeirates im Technischen Rathaus in Friedrichshafen. Dann habe sich jedoch herausgestellt, dass mit Pfählen hätte gearbeitet werden müssen, um die statischen Voraussetzungen zu schaffen. Der Architekt: „Das wäre wirtschaftlich nicht tragbar gewesen.“

Kein Problem mit Höhe und Dach

Das neue Konzept sieht vor, das Lukullum, das in der ehemaligen Landeszentralbank untergebracht ist, samt Wohnungen darüber abzureißen und stattdessen an derselben Stelle und mit der gleichen Ausrichtung ein Drei-Sterne-Hotel samt Tiefgarage und Flachdach zu bauen. Einige Eckpunkte: Im Untergeschoss soll neben der Rezeption wieder ein Restaurant untergebracht sein, in dem einige der jetzigen Lukullum-Stuben eingebaut werden und das einen Biergarten im Grünen hat.

Das oberste Geschoss, in dem sich die Skybar befindet, wird zum Teil zurückgenommen, um Platz für eine Dachterrasse mit Blickrichtung zum See zu schaffen. In den mittleren Geschossen ist nicht nur Platz für 90 Zimmer und Suiten, sondern auch für einen Fitness- und einen Wellnessbereich.

Josef Fink, Architekt aus Bregenz und Gestaltungsbeirat in Friedrichshafen, erklärte, dass die geplanten fünf Geschosse angesichts der maßstabsbildenden Gebäude in der östlichen Friedrichstraße kein Problem darstellten. Auch an der Dachform störte sich der Architekt nicht, zumal die Aufgaben eines Hotels „mit einer Satteldachlösung fast nicht machbar“ seien. Voraussetzung: eine Begrünung des Daches.

Zwei Verbesserungsvorschläge bekamen der Bauherr und sein Architekt jedoch mit auf den Weg. Zum einen: nicht nur die Flucht, der Olga-, sondern auch die der Friedrichstraße ins Gebäude aufzunehmen. Das Haus ist dann kein Kubus mehr, sondern spitzwinklig, „wäre dadurch aber besser erkennbar und hätte einen markanteren Auftritt“. Die zweite Empfehlung: die Tiefgaragenrampe von der Friedrich- in die Olga-straße und möglichst ins Haus zu verlegen, damit die Zufahrt nicht den Baumbestand und das Grün in dem Bereich neben dem Gebäude stört, der für den Biergarten gedacht ist.

„Ansonsten handelt es sich um ein sehr sauberes Projekt“, lautete Josef Finks abschließendes Urteil. In dieselbe Richtung ging der Kommentar seines Beiratskollegen Wolfgang Riehle. Der Architekt und Stadtplaner sprach im Zusammenhang mit den Hotelplänen von einer „ausgesprochenen Bereicherung am wahrnehmbaren Ende der Friedrichstraße“.