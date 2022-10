Luftschiffe und Symbolik

Felix Banzhaf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Zeppelin des Zeppelin Museums, hält am Donnerstag, 27. Oktober, einen Vortrag zu (Fantasie-) Luftschiffen in den neuen Medien. Wie die Museumsleitung mitteilt, nimmt er dabei Computerspiele, Serien und Filme der letzten 20 Jahre in den Blick und eruiert, woher die Ideen hinter den medialen Luftschiffprototypen stammen, welche Bilder mit ihnen transportiert werden und welche Symboliken hinter der genutzten Bildsprache stecken. Die Veranstaltung im Rahmen der Open House! Reihe beginnt um 19 Uhr und findet im Medienraum des Zeppelin Museums statt.

Wie es in der Mitteilung heißt, treffen Menschen, die neue Medien konsumieren, in den unterschiedlichsten Kontexten immer wieder auf Luftschiffe. Der Vortrag „Airships Everywhere – (Fantasie-) Luftschiffe in den neuen Medien“ versucht, diese Kontexte zu kategorisieren und die metaphorische Verwendung von Luftschiffen zu analysieren. Insbesondere die Symbolik hinter der genutzten Bildsprache sei Felix Banzhaf wichtig: Woher stammen die Ideen hinter den entwickelten Luftschiffen? Welche Relevanz besitzen sie und welche Bilder werden mit ihnen transportiert? Die behandelten Serien- und Filmgenres reichen von Fantasy über Science-Fiction bis Steampunk, wie Filme wie „Der goldene Kompass“, „Blade Runner“ und „Iron Sky“ zeigen. Richtet man den Blick auf beliebte Computerspiele, wie „Wolfenstein“ oder „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“, so werden Zeppeline und Luftschiffe oftmals in einer Bildsprache des Bösen mit Szenarien des Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Wie die medialen (Fantasie-) Luftschiffe mit Objekten der Techniksammlung des Zeppelin Museums korrelieren, und auf welche Vorlagen zurückgegriffen wurde, wird ebenfalls Teil des Vortrags sein, heißt es.