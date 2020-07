Lufthansa startet wieder vom Bodensee-Airport

Am Mittwochabend ist erstmals wieder ein Lufthansa-Jet auf dem Bodensee-Airport gelandet. Wie die Flughafen Friedrichshafen GmbH mitteilt, geht es ab sofort wieder täglich mit einem Canadair Jet 900 von Friedrichshafen nach Frankfurt. Über das Star Alliance-Drehkreuz in Frankfurt ist der Bodensee-Airport somit wieder an das weltweite Streckennetz der Lufthansa angeschlossen. Die ganze Region hat somit nun wieder Flugverbindungen in die ganze Welt. Bodensee-Airport-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr: „Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Verbindung der Lufthansa nach Frankfurt. Damit ermöglichen wir insbesondere wieder Geschäftsreisenden eine unkomplizierte Anbindung an viele Destinationen, die in den letzten Wochen nicht oder sehr umständlich zu erreichen waren. Die Flugzeiten sind auf die Anschlussflüge der Lufthansa in Frankfurt abgestimmt.“

Eine gute Annahme der Verbindung im Markt würde dann auch dafür sorgen, dass die Frequenzen der Flüge sich so entwickeln, dass auch wieder Tagesreisen ermöglicht seien, sagte Wehr weiter, und: „Die kurzen Wege am Flughafen Friedrichshafen und die unkomplizierten Prozesse sparen Geschäftsreisenden wertvolle Zeit.“