Lufthansa-Pilot Vietor zeigt Lesern die „Landshut“

In Jahr 1977 war sie für 91 Geiseln der Ort schlimmer Demütigungen, für viele Deutsche aber auch das Symbol, dass sich die Demokratie zu wehren weiß. Heute ist die Boeing 737 „Landshut“ ein Wrack, ab 2019 soll sie Ausstellungsstück im Dornier-Museum werden.

Dann wird in der Maschine nicht nur an ihre Entführung und Befreiung, sondern an die Zeit des RAF-Terrors insgesamt erinnert. Um die Zeit bis zur Eröffnung der „Landshut“-Ausstellung nicht zu lang werden zu lassen, lädt das Museum am Freitag, 23. März, um 19.30 Uhr zu einer Talkrunde mit Zeitzeugen ein.

Moderator Joachim Umbach, lange Jahre Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, wird den „Landshut“-Co-Pilot Jürgen Vietor, die Stewardess Gabriele von Lutzau, die Passagiere Diana Müll und Jutta Knauff sowie Aribert Martin von der GSG 9 interviewen. Letzterer war Teil des Spezialkommandos, das die Geiseln befreit hat.

Karten

Karten für die Veranstaltung gibt’s für 12,20 Euro in den SZ-Geschäftsstellen Friedrichshafen und Ravensburg, telefonisch bei der SZ-Ticketbos (0751 / 29 555 777), im Internet unter www.schwaebische.de/tickets und im Dornier-Museum. Inhaber der SZ-Abokarte erhalten einen Euro Ermäßigung.

Exklusiv-Tour gewinnen

Zehn Leser haben sogar die Möglichkeit, vor der Veranstaltung um 16 Uhr mit den Zeitzeugen gemeinsam die „Landshut“ zu besuchen. Die SZ verlost fünf mal zwei Karten für Besichtigung und Vortrag. Wer gewinnen möchte, hat heute bis Mitternacht die Gelegenheit dazu.

Rufen Sie dazu am Mittwoch, 14. März, unter Telefon 01379 / 886115 (50 Cent/Anruf aus dem Festnetz der DTAG, gegebenenfalls abweichende Mobilfunkpreise) an und nennen das Lösungswort „Landshut“. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.