Luft- und Raumfahrtbranche trifft sich im Dornier Museum

Bodenseekreis – Das Luft- und Raumfahrtcluster BodenseeAIRea lädt am Donnerstag, 16. September, ab 16.30 Uhr zu einem „BodenseeAIRea Barbecue“ in das Dornier-Museum Friedrichshafen ein. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes Branchentreffen mit dem Verband für unbemannte Luftfahrt UAV Dach e.V. und Experten dieser Luftfahrtbranche.

Die unbemannte Luftfahrt ist eine bedeutende Zukunftsbranche, die wichtige Funktionen für eine Gesellschaft übernehmen kann. UAV’s („unmanned aerial vehicles“) sind Luftfahrzeuge, die ohne eine an Bord befindliche Besatzung autark durch einen Computer oder vom Boden über eine Fernsteuerung betrieben und navigiert werden können. Zusammen mit dem UAV Dach e.V., dem Verband für unbemannte Luftfahrt, veranstaltet deshalb BodenseeAIRea, das Luft- und Raumfahrtcluster der Bodenseeregion, ein Branchentreffen im Dornier-Museum in Friedrichshafen. Alle, die sich für die unbemannte Luftfahrt interessieren – vom Hobbypiloten bis zum erfahrenen privaten oder kommerziellen Anwender oder Dienstleister, sind herzlich eingeladen“, so Thomas Grossmann, Manager des veranstaltenden Luft- und Raumfahrtclusters BodenseeAIRea.