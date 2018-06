Spannende und zugleich intensive Fußballspiele auf engstem Raum haben die „Cage-Battles“ an der Uferpromenade gegenüber des Beach Club gebracht. 16 Freizeit-Mannschaften versuchten dabei, das Runde so oft wie möglich ins Eckige zu bringen.

Gespielt wurde in zwei unterschiedlichen Altersgruppen. Youngsters im Alter von 14 bis 17 Jahren und Old Stars im Alter von 18 bis 25 Jahren.Veranstaltet wurde der 5. Häfler Käfig-Kick vom Jugendzentrum Molke und dem Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) in Kooperation mit dem Dezentralen Jugendtreff Pro, der Mobilen Jugendarbeit Friedrichshafen und dem Jugendreferat der evangelischen Gesamtkirchengemeinde. Mit dem diesjährigen Häfler Käfig Kick 2018 möchten die Molke, der SSV, die Kooperationspartner und Sponsoren für Jugendliche unter anderem die Möglichkeit schaffen, sich kennenzulernen, Erfahrungen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft auszutauschen, Beziehungen aufzubauen und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Die Integration durch Sport ist ein Arbeitsschwerpunkt der am Fußballprojekt beteiligten Akteure und gewinnt durch die aktuelle politische Situation und die damit verbundene Inklusion von Jugendlichen mit Fluchterfahrung noch an Bedeutung. Auch die Vermittlung von Werten wie Teamgeist, Fair-Play und Akzeptanz sind beim Häfler Käfig-Kick wichtig. So wird zusätzlich zum Turniersieger mit dem „Sparkasse-Bodensee Fair-Play-Pokal“ die fairste Mannschaft gekürt, die dieses Jahr die Kicker der Ludwig-Dürr-Schule in Empfang nehmen durften. Den ersten Platz in der der Rubrik Yougsters erreichten die „AFG-Boys“, sie verwiesen ihren Gegner, die „Afghanenstars“, auf Platz zwei. In der Gruppe der „Oldstars“ erhielt die Mannschaft des FC Sevilla den Fairness-Pokal. Den Turniersieg in dieser Klasse erzielten die „Columban-Kicker“ vor dem Vorjahressieger des FS Trebel.