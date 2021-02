Lucha und Hahn live auf Instagram

Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Bodensee, und der grüne Gesundheitsminister des Landes, Manne Lucha, treffen sich am Mittwoch, 17. Februar, von 18.30 bis 19.30 Uhr zu einem virtuellen Gespräch auf Instagram über Wege aus der Pandemie. Unter dem Titel „Raus aus der Corona-Krise“ reden die beiden Politiker der Grünen Tacheles, heißt es in der Vorschau. Wann haben sie zum letzten Mal ganz privat ein Bier in einer Gaststätte getrunken? Bis wann gibt es ein Impfangebot für alle, auch für diejenigen, die keiner Risikogruppe angehören? Die Hauptmisere sei der fehlende Impfstoff. In der Verantwortung stünden hier EU und Bund. Wie sieht es aktuell aus? Wie viele Sorgen machen dem Gesundheitsminister die Mutationen? Und warum hält Manne Lucha ausgerechnet die Ausgangssperre für so wirkungsvoll? Interessierte sind herzlich eingeladen, über den Chat auch ihre Fragen zu stellen.