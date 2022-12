Loverboy-Masche: Ausstellung klärt auf, wie junge Frauen in Zwangsprostitution getrieben werden

Ein junger Mann namens Alex schreibt Leonie auf Instagram an. Zuerst macht er ihr Komplimente, sagt, sie sei seine Traumfrau. Dann fragt er nach einem Treffen. Leonie willigt ein und schon kurze Zeit später bekennt Alex Leonie seine Liebe und sie werden ein Paar. Was nach einer harmlosen und romantischen Liebesgeschichte klingt, ist der Anfang von einer kriminellen Wendung.

Schon bald täuscht Alex Geldschulden vor und bittet Leonie, mit Sexarbeit das nötige Geld zu verdienen. Gekonnt manipuliert und erpresst Alex sie dabei und zwingt sie so in die Prostitution. Das ist zur kriminellen Masche geworden.

Ein Tagebucheintrag einer Betroffenen gibt einen Einblick, wie Loverboys vorgehen. (Foto: Julia Rist)

Der Fall von Leonie, der anhand von Chats auf der Loverboy-Ausstellung im Jugendzentrum Molke Friedrichshafen gezeigt wird, ist ein Beispiel dafür, wie die Masche funktioniert. Um über die kriminelle Methode aufzuklären, hat eine Berufsschulklasse der Claude-Dornier-Schule mit der Fachrichtung Friseur zusammen mit Tanja Stolcic, Schulsozialarbeiterin des christlichen Jugendwerks Deutschland und den beiden Lehrerinnen Ariane Siegfried und Petra Stechele die Ausstellung besucht.

Die Berufsschulklasse der Claude-Dornier-Schule mit der Fachrichtung Friseur hat die Ausstellung besucht. (Foto: Julia Rist)

Die Wanderausstellung der Fachberatungsstelle Frei-Ja zum Thema Loverboys wurde erläutert von Lisa Morgenstern und Claudia Gosner, die als Streetworker bei der Arkade im Projekt Misa arbeiten – die Abkürzung steht für „Menschen in der Sexarbeit und Prostitution“ – um Menschen in Sexarbeit zu beraten und zu unterstützen.

So funktioniert die Masche

Besonders wichtig bei der Ausstellung ist, darüber aufzuklären, was Loverboys sind und wie die Masche funktioniert. Loverboys sind laut Morgenstern junge Männer, meist ab 18, die Mädchen und junge Frauen aus allen sozialen Schichten in die Prostitution zwingen. Dabei täuschen sie eine Liebesbeziehung vor, um die Frauen emotional von sich abhängig zu machen.

Loverboys gehen nach einem Schema vor. Sie versuchen, die Betroffene emotional abhängig von sich zu machen. (Foto: Julia Rist)

Die Loverboys gehen dabei strategisch vor. Zuerst suchen sie sich persönlich oder über soziale Netzwerke ein Mädchen aus, dass sie dann mit Geschenken und Schmeicheleien versuchen zu manipulieren, um so das Vertrauen der jungen Frau zu gewinnen.

Loverboy täuscht oft finanzielle Notlage vor

Ist die Frau emotional abhängig, so täuscht der Loverboy oft eine finanzielle Notlage vor, oder erzählt, er bräuchte Geld für eine gemeinsame Zukunft mit ihr. Dann schlägt er vor, das Geld durch Sex mit anderen Männern zu beschaffen. Weigert sich die Betroffene oder wird misstrauisch, kann auch Erpressung oder Gewalt mit ins Spiel kommen. Da die Mädchen oftmals emotional abhängig von dem Loverboy sind, fällt es ihnen oftmals schwer, die Masche zu erkennen und wieder herauszukommen.

So erkennt man einen Loverboy

Laut Lisa Morgenstern gibt es jedoch Indizien, wie man einen Loverboy erkennen kann. „Oft erkennt man Loverboys schon anhand ihrer Social Media Profile. Meist haben sie nicht sehr viele Follower und Berufe angegeben, wie Unternehmer oder Model. Zudem posten sie häufig keine privaten Bilder, sondern eher eine teure Rolex oder große Autos“, erzählt sie.

Lisa Morgenstern (Arkade) erläutert die Ausstellung. (Foto: Sosu)

Ein weiteres Indiz ist zudem das gezielte Schlechtreden von Personen, die der Betroffenen wichtig sind. So will der Loverboy versuchen, die junge Frau von ihrem Umfeld zu entfremden. Zudem verhält er sich häufig im Wechselspiel nett und dann wieder aggressiv und eifersüchtig.

Das kann man gegen die Masche tun

Ein wichtiger Teil der Ausstellung war es nicht nur darüber aufzuklären, was Loverboys sind und wie man sie erkennt, sondern auch wie man helfen kann, wenn man selbst Betroffene im Umfeld hat. Daher ist es laut Misa-Team ratsam, die Betroffene in einem ruhigen Moment darauf anzusprechen, ohne Vorwürfe zu machen. Den richtigen Weg dabei zu finden, kann laut Morgenstern durchaus schwierig sein.

„Wenn die Eltern der Betroffenen erzählen, ihr neuer Freund sei kein guter Umgang, kann das auch schnell ins Gegenteil umschlagen und die Betroffene entfernt sich noch weiter von ihrem gewohnten Umfeld“, erzählt sie. Eine weitere gute Möglichkeit ist, sich an einen Vertrauenslehrer zu wenden oder an eine Beratungsstelle. Wenn man Beweise hat, sollte man sich zudem an die Polizei wenden, denn die Loverboy-Masche ist zählt zum Menschenhandel.

Lovergirls spielen den Köder

Doch nicht nur Männer werden zu Tätern. Auch Lovergirls bringen gemeinsam als Komplizin des Loverboys junge Frauen in die Prostitution, indem sie den Köder spielen und sich als Freundin der Betroffenen ausgeben. So erschleichen sie sich das Vertrauen der Betroffenen und bringen sie dann in Kontakt mit dem Loverboy. Zudem kann ein Lovergirl auch die Aufgabe haben, Sexarbeit gegenüber der Betroffenen zu verharmlosen.

Sexarbeit ist in der Region und der Stadt Friedrichshafen verbreitet

Auch in der Region und in der Stadt Friedrichshafen ist Sexarbeit verbreitet. So waren im Landkreis rund 120 Frauen gemeldet, als Prostituierte zu arbeiten. „Tatsächlich sind es nur ein bis zwei Prozent, die freiwillig Sexarbeiter sind“, erzählt Morgenstern. Laut einer Statistik in der Ausstellung von Frei-Ja wurden in Deutschland im Jahr 2020 fast 25 Prozent der Betroffenen über die Loverboy-Masche in die Prostitution gebracht. Die Dunkelziffer wird jedoch deutlich höher geschätzt. „Ich bin sehr überrascht, dass es so viele betrifft“, sagt Schülerin Tabitha am Ende der Ausstellung.