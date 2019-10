Louise Öfverström rückt in den Vorstand bei Rolls-Royce Power Systems

Louise Öfverström wird zum 1. Januar 2020 neue Finanzchefin und Vorstandsmitglied der Rolls-Royce Power Systems AG. Sie übernimmt die Aufgaben von Wolfgang Widlewski. Öfverström (44) leitet derzeit Controlling, Accounting & Risk bei der ThyssenkKrupp Steel Europe AG in Duisburg.

Sie sammelte in ihrer über 20-jährigen Karriere Erfahrungen in Finanzwirtschaft, Controlling, Risikomanagement, Unternehmensneuausrichtung und Restrukturierung. Die gebürtige Schwedin, die fließend deutsch und englisch spricht, war bereits beim Chemieunternehmen Clariant in der Schweiz, bei MAN, bei Linde und bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in München tätig. Studiert hat die Managerin laut Pressemitteilung in Freiburg und Lund (Schweden).

„Mit Louise Öfverström haben wir eine kenntnisreiche Finanzfachfrau für uns gewonnen, deren Erfahrungen aus global agierenden Unternehmen weit über den eigentlichen Finanzbereich hinausgehen. Sie wird gerade in der derzeitigen Transformation des Geschäftsbereichs Power Systems zum Anbieter integrierter Lösungen eine wertvolle Bereicherung für unser Führungsteam sein“, sagt Axel Arendt, Aufsichtsratsvorsitzender von RRPS.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Louise Öfverström“, so RRPS-Vorstandsvorsitzender Andreas Schell. „Bei Wolfgang Widlewski möchte ich mich schon jetzt ausdrücklich für die äußerst vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit der vergangenen Monate bedanken. Von seinen Impulsen wird das Unternehmen nachhaltig profitieren.“ Widlewski war kurzfristig engagiert worden, als im Frühjahr Finanzvorstand Marcus A. Wassenberg RPPS kurz nach einer Vertragsverlängerung überraschend verlassen hatte. Er arbeitet heute als Finanzchef bei Heidelberg Druckmaschinen.