Der Zunftmeisterempfang der Narrenzunft Lottenweiler stellt in der närrischen Landschaft alljährlich immer etwas Besonderes dar. Doch in diesem Jahr ist das Ganze noch einmal getoppt worden: Anlässlich ihres 66. Geburtstages haben nicht nur die Zunftmeister den Geehrten ihre Referenz erwiesen, sondern auch rund 1 500 Maskenträger, die sich an einem Nachtumzug mit anschließendem Narrenbaumstellen beteiligten. Im Dorfgemeinschaftshaus sowie im Festzelt wurde anschließend bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

„Es war eine schöne und auch friedliche Geburtstagsparty“, stellte Zunftmeister Hermann „Zwickel“ Neurohr am anderen Morgen zufrieden fest. Zusammen mit rund 60 Zunftmitgliedern hatte er eine Feier auf die Beine gestellt, die in die 66-jährige Geschichte der Zunft einen besonderen Platz einnehmen wird.

„Mit 66 Jahren fängt das Leben an“, das Lied von Udo Jürgens wurde beim Zunftmeisterempfang im Dorfgemeinschaftshaus am Nachmittag mehrmals angestimmt und war auch für Zunftmeister Hermann Neurohr der Aufhänger für seinen historischen Rückblick auf 66 Jahre Zunftgeschichte. Um den Zeitplan einzuhalten – schließlich wollten die geladenen Zunftmeister dem Jubilar gratulieren und Geschenke überreichen - erinnerte er im Schnelldurchlauf an Höhepunkte der im Jahre 1952 gegründeten Zunft.

OB schaut als Seegockel vorbei

Welchen hohen Stellenwert die Lottenweiler Narren besitzen und nicht mehr wegzudenken sind von der Fasnet im Hafen und darüber hinaus, brachte Oberbürgermeister Andreas Brand in seinen Grußworten zum Ausdruck. Er hatte sich trotz seines gefüllten Terminplanes die Zeit genommen und im Seegockelköstum vorbeigeschaut. Nachdem beim vergangenen Zunftmeisterempfang Bad Lottenweiler der Gemeinde Oberteuringen eingemeindet worden war, drehte Ailingens Ortsvorsteher Georg Schellinger den Spieß in diesem Jahr um und ernannte die Teilgemeinde zu „Bad Lottenweiler, Beverly Hills im Erholungsort Oilingen“.

Nette und einfallsreiche Geschenke hatten sich die Zunftmeister einfallen lassen. So gab es von der NZ Bitzenhofen ein Geschenk bestehend aus 66 Jägermeisterfläschchen. Die Vertreter der Interessengemeinschaft Häfler Narren (IGHN) kleideten Zunftmeister Neurohr, wohlwissend, dass er leidenschaftlicher Tennisspieler ist, von Kopf bis Fuß mit einem Tennisdress ein. „Du bist jetzt das Bobbele von Lottenweiler“, was auch deutlich wurde durch den Konterfei von Boris Becker auf dem T-Shirt.

Gemeinsam ging es anschließend hinaus zum Baumaufstellplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Dort wurde die Zunftmeistergesellschaft von einer riesigen Narrengemeinde in Empfang genommen. Rund 1 500 Maskenträger, begleitet von Lumpenkapellen waren in einem Sternmarsch zum Aufstellplatz gekommen. Unter dem Beifall der Narrengemeinde stemmten Oliver Hoffmann und sein Aufstellteam den bunt geschmückten Narrenbaum in den hoch in den Nachthimmel.

Ehrungen

Schatzmeister Fridolin Aierstock, Vize-Narrenmeister Markus Stark, Brauchtumerin Gabi Pfarherr und Jugendleiter Alexander Schönwald-Mertel vom Alemannischen Narrenring (ANR) konnten an diesem Abend verdiente Mitglieder der Lottenweiler Zunft auszeichnen.

Mit dem Hästrägerorden des ARN wurden geehrt: Conny Meschenmoser und Christoph Rist. Den Ehrenhäsorden mit Silberkranz erhielten: Yvonne Braunger, Gerlinde Scharpf und Fabian Meschenmoser.

Mit dem ANR-Verdienstorden ausgezeichnet wurde Peter Braisch.

Vereinsintern gab es durch Hermann Neurohr ebenfalls noch Ehrungen. So wurden „Vorzeigenarr“ Robert Bucher und Elmar Bentele, Chef der Edelweissbrauerei, in den Ehrenzunftrat aufgenommen.