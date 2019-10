Lottenweiler haben doppelten Grund zum Feiern

Beim Sichelhenke-Fest, das am Sonntag sein fünftes Jubiläum feierte, haben die Aktiven aus Lottenweiler in einem Rutsch auch die Feierlichkeiten zu 20 Jahre Multifuntkions-Dorfgemeinschaftshaus in Lottenweiler gefeiert.

Mit einer Bilderausstellung in chronologischer Reihenfolge, fotografisch begleitet vom Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Lottenweiler Georg Brugger, Geburtstagstorte und Freibier vom Fass für alle Feiergäste begingen Ortschaftsrat Bruno Kramer (in Vertretung von OB Andreas Brand und Ailingens Ortsvorsteher Georg Schellinger), Narrenzunft-Vorsitzender Hermann Neurohr und Dorfgemeinschaftsvorsitzender Gebhard Abt die Feierlichkeiten zum runden DGH-Jubiläum.

Mit Euphorie und Begeisterung hatten sich Narrenzunft, Dorfgemeinschaft und Erster FC Lottenweiler nach dem Motto „Drei Vereine unter einem Dach“ mit den Planungen bereits Mitte der 90er-Jahre ans Werk gemacht. Mit viel Engagement, Hilfe von außen und nach über 8000 Stunden an Eigenleistung konnte mit Unterstützung seitens der Stadtverwaltung Friedrichshafen in Form vom damaligen OB Bernd Wiedmann und anderen Helfern, nach dem Spatenstich Ende Juli 1998 bereits im September 1999 die Einweihung des DGH vorgenommen werden.