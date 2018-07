„Mir egal, wenn kein Mensch fragt, wofür ich brenn’“, singt Lotte. „Doch wer will, der soll fragen und ich will die Antwort kennen.“ Nach ihrem Konzert im großen Zelt braucht diese Frage niemand mehr zu stellen. Lotte brennt für ihre Musik.

Sie leuchtet vor Lebensfreude. Alle Spielarten der Seligkeit huschen in diesen 80 Konzertminuten über ihr Gesicht - und ihre Seligkeit steckt an. Die Teilbestuhlung hätte sich das Kulturbüro deshalb sparen können, denn schon nach drei Minuten räumt das Publikum die Sitzplätze und steht vor der Bühne.

Lotte leuchtet, wie beim Kulturufer an derselben Stelle zuletzt Joris geleuchtet hat. „Ich lieb’ die Euphorie und alles, was damit zu tun hat, sagt Lotte in einer ihrer Ansagen und nimmt dann ihre rote Gitarre ab, um beim Singen besser hüpfen und tanzen zu können. Anderes bleibt einem bei ihrem Lied „Pauken“ auch nicht übrig: Es ist eine schlagzeuggetriebene Feier der Kunst, ganz im Augenblick aufzugehen. Oder wie Lotte es im Liedtext sagt. „Kaum zu glauben, wie ich mich verlier’, wenn das Größte im Kleinen passiert.“

Lotte kommt aus dem „kleinen“ Ravensburg, 2015 machte sie dort Abitur, und das Größte passiert ihr gerade: Sie ist auf dem besten Weg, mit ihrer Musik so richtig erfolgreich zu werden. Lottes Stimme erinnert an Christina Stürmer, aber sie ist weicher und intimer. Und in ihren Texten wie in ihrer Musik denkt man hin und wieder an Axel Bosse - so gründlich schauen ihre Worte nach innen, und so weite Flügel haben ihre Melodien. „Ich bin unbeholfen über dich gestolpert“, singt sie. „Bitte fang mich auf.“ Ihre Band tupft dazu einen sanften Gitarrennebel, in dem kleine Lichter glitzern. Wenn da niemand ist, der Lotte auffängt, ist da immer noch diese Musik, die sie trägt.

In Lotte Liedern stecken Verunsicherung und Zuversicht, Abschied und Aufbruch. Da spricht sich ein junges Leben aus, das gerade seine Weichen stellt und das noch wach ist für die Veränderungen, die sich in ihm ereignen. „Meine Stadt der Türme, wann war ich das letzte Mal bei dir?“, fragt Lotte. „Damals hast du mich gehen lassen und seitdem ist viel passiert.“ Um wirklich mitzukriegen, was passiert, bleibt Lotte nicht auf der Bühne. Sie will ihrem Publikum begegnen, geht auf Tuchfühlung, läuft singend durch die Manege. Für ihre Fans, die die weiteste Anreise hatten - aus Italien sind sie angefahren - gibt sie sogar einen aus. „Ich hol’ jetzt zwei Bier. Macht mal ein bisschen Musik“, sagt sie zur Band und verschwindet hinter der Bühne. Wenn es eine Musikerin gibt, mit der man gern mal ein Bier trinken würde, dann ist es Lotte aus der Stadt der Türme: Ravensburg.

Ganz zuletzt steht Lotte allein auf der Bühne, nur mit ihrer roten Gitarre. Sehr schlicht und sehr eindringlich singt sie von der Vergänglichkeit und davon, was am Ende vielleicht bleibt: „Wenn an keiner Tür mein Name mehr klebt, dann soll da Liebe sein.“ Diese Liebe hat sich Lotte beim Kulturufer erspielt.