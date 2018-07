„Sorg’ dich nicht um mich. Ich krieg’ das schon alleine hin, auch wenn ich noch am Straucheln bin.“ Das ist ein Text, wie er für Lotte typisch ist. Eigentlich heißt sie Charlotte Rezbach, ist 23 Jahre jung und stammt aus Ravensburg. Wenn sie in ihrer Heimatstadt im Konzerthaus auftritt, dann ist das ehrwürdige Gemäuer ausverkauft. Kein Wunder bei diesen Songs, die ihre Hörer im ganz normalen Leben abholen – zwischen Selbstzweifeln und Zuversicht, Melancholie und Euphorie.

„In der Musik habe ich mich sicher gefühlt, habe alles aufgeschrieben, was mich bewegt, ob man sich verliebt oder umzieht, ob man glücklich ist oder einsam.“ So beschrieb Lotte einmal ihren Antrieb, Lieder zu schreiben. Mit 13 Jahrenm, heißt es, schrieb sie ihren ersten Song. Vor zwei Jahren begann sie dann, so richtig durchzustarten: Sie trat auf Festivals als Vorband von Max Giesinger und Johanens Oerding auf – sofern man von einer Vorband sprechen kann, wenn ein Mädchen ganz allein auf der Bühne steht, nur mit ihrer Gitarre. Bestanden hat sie die Feuerprobe trotzdem: Vor einem Jahr wurde Lottee von Columbia Records unter Vertrag genommen.

Ihr erstes Album „Querfeldein“ punktet mit einem sicheren Gespür für starke Melodien, in denen immer wieder eines durchscheint: dass dem Leben etwas innewohnt, von dem man sicher geleitet wird. Schlichte „Alles wird gut“-Musik findet bei Lotte trotzdem nicht statt. Sie findet Worte für die Zwiespälte des Erwachsenwerdens, generell für gemischte Gefühle: „Gib mir Flügel, halt mich fest. Schubs mich raus aus deinem Nest. Es gibt keinen Grund zu Zweifeln – schau, ich land’ auf beiden Beinen“.

Lottes Lieder dringen ganz unmittelbar ins Gefühlsleben und oft auch in die Beine. Im Song „Pauken“ trifft eine bodenständige Band auf Beats, die an das schweizerische Pop-Duo „Boy“ erinnern. Eine Nummer, die direkt durch die Decke geht und vom Verliebtsein handelt: „Für den Moment steht alles still, nur mein Herz schlägt wie Pauken. Weil ich in deiner Nähe nichts mehr will, nur noch fühlen und laut drehen.“

So klingt Pop von heute, der auf ein erdiges Fundament baut und doch die aktuellen Trends nicht verschläft. „Ich bin kein großer Freund von komplett digitalen Produktionen“, sagt Lotte. „Meine Texte sind echt, also soll die Musik das auch sein“, fasst sie ihre Klangvorstellungen in Worte.

Wie sie live klingen, wird sich am Samstag, 28. Juli, beim Kulturufer zeigen. Um 21 Uhr spielt Lotte mit ihrer Band im Großen Zelt.