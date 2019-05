Lothar Riebsamen lädt Helden des Alltags nach Berlin ein

Mit einer viertägigen Reise in die Hauptstadt wollte der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU) seine Wertschätzung für einen besonderen Dienst an der Gemeinschaft ausdrücken. Um sich bei Menschen, die in der Gesellschaft eine ganz besondere Rolle spielen, zu bedanken, hat Riebsamen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerkes, der Wasserschutzpolizei und des Helios-Spitals aus dem Wahlkreis Bodensee nach Berlin eingeladen. Ohne das Engagement dieser Menschen sei ein Leben in der Region schlicht nicht möglich, schreibt er in einer Pressemitteilung. Statt nur durch lobende Worte wollte der Abgeordnete unseren Alltagshelden seine Anerkennung mit einer Einladung nach Berlin zollen. Die bildungspolitische Fahrt bot ein abwechslungsreiches Programm. Neben einer Stadtrundfahrt stand ein Fachgespräch im Bundesfinanzministerium auf dem Programm. Außerdem berichtete Riebsamen von seiner Arbeit im Parlament.