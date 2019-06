„Roots Rock“ mit der amerikanischen Rockband Los Lobos gibt es am Freitag, 2. August, um 20 Uhr beim Kulturufer in Friedrichshafen. Los Angeles, der einzigartige Kultur-Schmelztigel US-Amerikas, war auch für die Band Los Lobos die Geburtsstätte, heißt es in der Ankündigung. 1974 zunächst unter dem Namen Los Lobos Del Este De Los Angeles gegründet, beweist die Band seit Jahrzehnten auf eindrucksvolle Weise, dass aus scheinbar gegensätzlichen Musikstilen in immer neue Variationen Spannendes entstehen kann. Einflüsse aus Rock and Roll, Tex-Mex, Country, Zydeco, Folk, R&B, Blues, Soul verbinden sich bei Los Lobos („Die Wölfe“), wie die Band sich bald nannte mit lateinamerikanischen Rhythmen zu einem aufregenden Mix. Ihren internationalen Durchbruch hatten Los Lobos 1987 mit dem Coversong „La Bamba“ von Ritchie Valens. Der Eintritt für das Konzert beträgt 38 Euro (ermäßigt 27 Euro). Foto: Los Lobos