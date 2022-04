Lorenzo Petrocca zollt Pat Martino seinen Respekt

Der Culturverein Caserne präsentiert gemeinsam mit dem JazzPort Friedrichshafen am 7. April „Jazz am Donnerstag“ im Theater Atrium. Zu Gast ist Lorenzo Petrocca.

Am 1. November starb der große Pat Martino, ein Genie, einer der einflussreichsten Jazzgitarristen aller Zeiten, schreiben die Veranstalter in einer Pressemeldung. Sein Gitarrenspiel sei gekennzeichnet gewesen von Eleganz, Raffinesse, Kraft, endlosen Lines und unglaublichem Timing. Im Theater Atrium will Lorenzo Petrocca mit seinen Mitmusikern Danke sagen. Sowohl Kompositionen von Pat Martino als auch Stücke, die mit ihm in Verbindung stehen gibt es zu hören. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Einlass ist ab 19.30 Uhr.